Адвокат во Владимире открыл фирму и фиктивно туда трудоустроил 300 нелегалов. По версии следствия, в 2019 году женщина, которая работает адвокатом, создала юридическое лицо без намерения вести

Адвокат во Владимире открыл фирму и фиктивно туда трудоустроил 300 нелегалов. По версии следствия, в 2019 году женщина, которая работает адвокатом, создала юридическое лицо без намерения вести бизнес. Сведения о новой фирме внесли в единый госреестр. С 19-го по 20-й годы женщина вместе со знакомым трудоустроили не меньше 300 иностранных граждан. После этого документы на