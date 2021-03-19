Товар имеет признаки контрафакта.

Во Владимире сотрудники таможенной службы изъяли в одном из магазинов 62 единицы товара с признаками контрафакта.Проверка была проведена по заявлению правообладателей ряда брендов. В торговой точке обнаружили «левые» спортивные костюмы, толстовки, носки и сумочки с лейблами «Nike», «Adidas», «Louis Vuitton».Проверка проводилась совместно с полицией Владимира. Теперь вещи отправят на экспертизу, которая должна установить их подлинность, либо выдать заключение о подделке товара.В последнем случае владельцам ширпотреба грозит штраф.