Во Владимире в эти выходные пройдет региональный этап третьего Всероссийского турнира по мини-футболу Игра твоей мечты.

Во Владимире в эти выходные пройдет региональный этап третьего Всероссийского турнира по мини-футболу "Игра твоей мечты".В матчах примут участие воспитанники 6 детских домов и школ-интернатов. Две команды - победители поедут на финальные соревнования . Они состоятся 22 мая в Москве. А всего в разных регионах России на поле выйдут 56 команд детей от 12 до 17 лет. Главным организатором соревнований выступает "Клуб волонтеров".Проект также поддерживает Фонд президентских грантов.8-962-935-42-51