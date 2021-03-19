Соответственно, временный автобусный маршрут № 5Т с завтрашнего дня отменяется.

В пятницу, 19 марта, троллейбусы №№ 1 и 5 возобновляют движение по своим привычным маршрутам - до конечной остановки «Улица Фатьянова». Сообщили в мэрии.Напомним, с начала этой недели они разворачивались на проспекте Ленина из-за ремонта опор контактной сети на ул. Верхняя Дуброва, поврежденных в результате . На время ремонтных работ городским управлением транспорта и связи был организован для дополнительного обслуживания пассажиров юго-западного района.Как сообщил гендиректор «Владимирпассажиртранса» Михаил Кулибаба, специалисты предприятия нашли технологическое решение для сокращения сроков ремонта контактной сети. Сегодня сеть будет восстановлена, и уже завтра, 19 марта, в начале шестого утра, троллейбусы № 1 и № 5 возобновят движение по полному маршруту - до конечной остановки «Улица Фатьянова. Соответственно, временный автобусный маршрут № 5Т с завтрашнего дня отменяется.