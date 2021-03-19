Суммарный долг пойманных неплательщиков составил 219 тысяч рублей.

С 15 по 19 марта Владимирский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» совместно с Федеральной службой судебных приставов и ГИБДД провели рейд по должникам во Владимире и Собинке.В ходе рейда аппаратно-программный комплекс «Дорожный пристав» проверил 115 машин, и выявил неплательщиков, суммарный долг которых за коммунальные услуги составляет 219 тысяч рублей.Как сообщает пресс-служба «ЭнергосбыТ Плюс», на одну из машин наложен арест с правом пользования, а должнику вручено требование об оплате долга в течение 10 дней. Всего с начала 2021 года проведено семь рейдов, по результатам которых оплачено более 86 тысяч рублей задолженности.Комплекс «Дорожный пристав» интегрируется с базой данных ФССП. Видеокамера, используя технологию распознавания, сканирует номера машин и, при наличии их в базе данных ведомства, выявляет должников.Недобросовестным клиентам предоставляется возможность на месте погасить долг не только по исполнительному производству, но и за текущий период. Специалисты компании оперативно информировали о наличии задолженности и её последствиях и предлагали внести оплату на месте с помощью онлайн-сервисов «ЭнергосбыТ Плюс». Несколько человек внесли платёж на сумму 15 500 рублей.Владимирский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» напоминает, что в случае образования задолженности важно не откладывать решение проблемы. Компания всегда готова индивидуально подходить к каждому случаю неоплаты энергоресурсов, особенно если это связано со сложным семейным и материальным положением.Для своевременной оплаты счетов клиенты могут обратиться в любое отделение «ЭнергосбыТ Плюс» во Владимирской области, а также воспользоваться «Личным кабинетом», воспользовавшись услугой «Onlinе оплата без регистрации».