Срок полномочий – 2 года.

Во Владимирской области начался приём документов от кандидатов в новый состав Молодёжного правительства Владимирской области. Об этом редакции «33Live.Ru» рассказали в обладминистрации.К полномочиям органа власти относится участие в разработке проектов законов, нормативных правовых актов, внесение предложений по их совершенствованию.В состав входит 30 человек, из которых избираются председатель, его заместители и ответственный секретарь. Срок полномочий – 2 года.Отбор желающих проводится в два этапа. На первом соискатели подают заявку через систему «Молодёжь России» (https://myrosmol.ru, где необходимо выбрать из списка мероприятие «Конкурс в Молодёжное правительство Владимирской области»).Далее до 10 апреля кандидат должен предоставить в департамент молодёжной пакет документов, среди которых проект, решающий одну из актуальных социально значимых проблем. Он должен быть реалистичен. Впоследствии состоится защита проектов. Также предусмотрено собеседование, на котором оцениваются личные и профессиональные качества потенциальных членов молодёжного правительства.