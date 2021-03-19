Полицейские проводят встречи с председателями уличных и домовых комитетов.

Во Владимирской области участковые уполномоченные полиции проводят активную работу по информированию граждан о способах защиты от мошенников. В Гороховецком районе полицейские встретились с председателями уличных и домовых комитетов.Участковые уполномоченные озвучили информацию о количестве поступивших от граждан заявлений о совершенных в отношении них мошеннических действиях. Акцент правоохранители сделали на наиболее распространенных схемах, используемых злоумышленниками.Особое внимание в ходе встреч уделяется правилам защиты от противоправных действий. Полицейские рекомендуют представителям комитетов самим быть бдительными и регулярно напоминать об этом жителям домов, особенно – пожилым.Всем председателям уличных и домовых комитетов вручают информационные листовки и памятки по профилактике мошенничеств, которые можно использовать для размещения на информационных досках жилых домов.