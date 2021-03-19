КОВИД не сдаётся. Мы снова прибавили. Во Владимирской области за сутки ещё 73 человека заразились коронавирусом. На четыре больше чем накануне. Тем не менее, по суточному приросту заболевших

КОВИД не сдаётся. Мы снова прибавили. Во Владимирской области за сутки ещё 73 человека заразились коронавирусом. На четыре больше чем накануне. Тем не менее, по суточному приросту заболевших мы остаёмся на уровне первой половине октября. Общее количество заражённых сейчас 29 115. В лидерах антирейтинга Владимир (+ 21 заболевший за сутки). Второе место у Мурома (8