На дорогах области за минувшие сутки, 18 марта, зарегистрировано 2 ДТП, в результате которых 2 человека травмированы.

На дорогах Владимирской области за минувшие сутки, 18 марта, зарегистрировано 2 ДТП, в результате которых 2 человека травмированы. Выявлено 12 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования. Сообщили в пресс-службе региональной ГИБДД.В Петушинском районе в 7:50 на 108 км. автодороги М-7 «Волга», водитель автомобиля Ман с полуприцепом допустил наезд на металлический отбойник, после чего протаранил опору ЛЭП. В результате ДТП водитель с диагнозом: СГМ, ушиб грудной клетки, параорбитальная гематома правого глаза направлен на амбулаторное лечение.В 18:10 в Юрьеве-Польском на улице Свободы, 98, водитель автомобиля Деу – Нексия при движении по второстепенной дороге не предоставил преимущество в движении автомобилю Ниссан X – Трейл. В результате ДТП водитель Деу – Нексия госпитализирован.