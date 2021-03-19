Любой гражданин может сообщить о ставших ему известными фактах управления транспортом в нетрезвом состоянии в дежурную часть полиции.

В начале марта сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Вязниковскому району, находившиеся на маршруте патрулирования, на улице Ленина районного центра остановили автомобиль «ВАЗ-21099». Водитель, 36-летний житель Мстеры, по внешним признакам находился за рулем в нетрезвом состоянии, что подтвердило проведенное на месте освидетельствование.Также при проверки по базам инспекторы установили, что мужчина в декабре 2019 года привлекался к административной ответственности по ч.1 ст.12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения), за что был привлечен к ответственности в виде административного штрафа в сумме 30000 рублей и лишен права управления транспортными средствами сроком на полтора года.Тем не менее, водитель вновь сел за руль, употребив спиртное.Аналогичный факт задокументирован сотрудниками полиции в Коврове в середине марта.На ул. Социалистической инспекторы остановили «ВАЗ 21099» под управлением 27-летнего местного жителя. От прохождения освидетельствования ковровчанин отказался. Ранее водителя уже привлекали к ответственности за аналогичное правонарушение.В настоящее время дознавателями в отношении мужчины возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст.264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).На этой неделе за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказ от прохождения медицинского освидетельствования сотрудниками ГИБДД в разных районах области от управления уже отстранены 55 водителей.Госавтоинспекция напоминает всем участникам дорожного движения, что автомобиль является источником повышенной опасности и требует неукоснительного соблюдения Правил дорожного движения при управлении им. Водитель, который употребил алкоголь, не должен садиться за руль транспортного средства.Любой гражданин может сообщить о ставших ему известными фактах управления транспортом в нетрезвом состоянии в дежурную часть УГИБДД УМВД России по Владимирской области по телефону: 8 (4922) 54-16-65 или по номерам телефонов территориальных отделов полиции.