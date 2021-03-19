Поводом для проверки послужили многочисленные жалобы родителей.

Сотрудники суздальской прокуратуры совместно с региональным управлением Роспотребнадзора провели проверку в детском саду №2 Суздаля. Поводом послужили многочисленные жалобы родителей. Они утверждают, что половина воспитанников одной из групп дошкольного образовательного учреждения отравились. Некоторые даже были госпитализированы. По официальным данным у детей была выявлена респираторно-вирусная инфекция. Сейчас здоровью детей ничего не угрожает.Тем не менее, проверка показала, что в группе обнаружили стафилококк и кишечную палочку. По данным надзорного ведомства, должностные лица будут привлечены к административной ответственности.