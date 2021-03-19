Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов официально завершил спортивную карьеру. Об этом 19 марта сообщил президент UFC Дэйна Уайт в своем Twitter.

Он 100% официально на пенсии. Было невероятно смотреть, как ты работаешь, спасибо тебе за все, наслаждайся всем тем, что будет дальше, мой друг, — отметил президент UFC Дэйн Уайт.Позднее Уайт рассказал порталу ESPN, что 15 мая на турнире UFC 262 состоится бой за вакантный чемпионский пояс, которым владел Нурмагомедов, между американцем Майклом Чендлером и бразильцем Шарлисом Оливейрой.Нурмагомедов победил американца Джастина Гэтжи в октябре прошлого года и объявил о завершении своей карьеры. Спортсмен объяснил такое решение обещанием матери.Чемпионом UFC Нурмагомедов стал в апреле 2018 года, одержав победу над американцем Элом Яквинтой. Этот титул российский спортсмен защищал трижды в поединках против Конора Макгрегора, Дастина Порье и Джастина Гэтжи. Всего Нурмагомедов провел 29 боев в смешанных единоборствах и не потерпел ни одного поражения.В 2019 году Нурмагомедов возглавил список Forbes самых успешных российских звезд до 40 лет. Тогда доходы спортсмена оценивались в 11,5 миллиона долларов. В 2019 году в СМИ его упомянули около 75 тысяч раз, а в соцсетях — 1,5 миллиона.