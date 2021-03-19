Всего с начала пандемии в регионе коронавирусом заболели 29 115 человек.

Во Владимирской области на 19 марта выявлено 73 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.Во Владимире диагноз подтвердился у 21 заболевшего Covid-19. Ещё 8 человек подхватили опасную болезнь в Муромском, по 7 - в Гусь-Хрустальном иКовровском, по 5 - в Александровском и Кольчугинском, по 4 - в Суздальском и Киржачском районах. Три человека оказались инфицированы в Петушинском, по 2 - в Собинском и Селивановском районах, а также в ЗАТО Радужный. Ещё по одному жителю с ковидом выявлено в Юрьев-Польском, Меленковском и в Камешковском районах.Всего с начала пандемии в регионе коронавирусом заболели 29 115 человек.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщения.