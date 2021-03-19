На территории Владимирской области за прошедшие сутки 19 марта лабораторно подтверждено 73 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 19 марта лабораторно подтверждено 73 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.21 - во Владимире8 - в Муромском районе7 - в Гусь-Хрустальном районе7 - в Ковровском районе5 - в Александровском районе5 - в Кольчугинском районе4 - в Суздальском районе4 - в Киржачском районе3 - в Петушинском районе2 - в Собинском районе2 - в Селивановском районе2 - в г. Радужный1 - в Юрьев-Польском районе1 - в Меленковском районе1 - в Камешковском районе.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 29 115 случаев заболевания.6604 - во Владимире3620 - в Гусь-Хрустальном районе3254 - в о. Муром2073 - в Ковровском районе1797 - в Александровском районе1686 - в Петушинском районе1294 - в Юрьев-Польском районе1198 - в Вязниковском районе1207 - в Кольчугинском районе1061 - в Суздальском районе949 - в Собинском районе803 - в Меленковском районе787 - в Киржачском районе695 - в Гороховецком районе652 - в Камешковском районе633 - в Селивановском районе438 - в Судогодском районе364 - в г. Радужном.Все больные находятся под медицинским наблюдением. Определен круг контактных лиц. Они также находятся под медицинским наблюдением. Проводится их лабораторное обследование.