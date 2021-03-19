На территории Владимирской области за прошедшие сутки 19 марта лабораторно подтверждено 73 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.
На территории Владимирской области за прошедшие сутки 19 марта лабораторно подтверждено 73 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.
21 - во Владимире
8 - в Муромском районе
7 - в Гусь-Хрустальном районе
7 - в Ковровском районе
5 - в Александровском районе
5 - в Кольчугинском районе
4 - в Суздальском районе
4 - в Киржачском районе
3 - в Петушинском районе
2 - в Собинском районе
2 - в Селивановском районе
2 - в г. Радужный
1 - в Юрьев-Польском районе
1 - в Меленковском районе
1 - в Камешковском районе.
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 29 115 случаев заболевания.
6604 - во Владимире
3620 - в Гусь-Хрустальном районе
3254 - в о. Муром
2073 - в Ковровском районе
1797 - в Александровском районе
1686 - в Петушинском районе
1294 - в Юрьев-Польском районе
1198 - в Вязниковском районе
1207 - в Кольчугинском районе
1061 - в Суздальском районе
949 - в Собинском районе
803 - в Меленковском районе
787 - в Киржачском районе
695 - в Гороховецком районе
652 - в Камешковском районе
633 - в Селивановском районе
438 - в Судогодском районе
364 - в г. Радужном.
Все больные находятся под медицинским наблюдением. Определен круг контактных лиц. Они также находятся под медицинским наблюдением. Проводится их лабораторное обследование.