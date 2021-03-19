Из незаконного оборота изъято более 34 граммов героина и свыше 100 граммов «синтетики».

Во Владимире и Гусь-Хрустальном сотрудники полиции пресекли попытки сбыта наркотиков. По информации пресс-службы регионального УМВД, в конце февраля оперативники задержали на территории областного центра 40-летнего местного жителя. При личном досмотре задержанного был изъят мобильный телефон, в котором обнаружены фотографии участков местности с указанием географических координат. В результате проверки данных оперативники обнаружили шесть полимерных свертков с порошкообразным веществом.Проведенным исследованием подтверждено, что в свертках находились наркотики синтетического происхождения, общей массой 104,44 грамма.Аналогичный факт выявлен в Гусь-Хрустальном. Там задержали 34 и 36-летнего местных жителей, у которых обнаружили восемь свертков в героином. Увидев полицейских, один из задержанных пытался избавиться от ключей от автомобиля, на котором они передвигались, а также сломал мобильный телефон, в котором, по имеющимся сведениям, находились данные о «тайника-закладках». Свертки с героином оперативники изъяли из автомобиля задержанных. Общая масса изъятых из незаконного оборота запрещенных веществ составила 34,5 грамма.Установлено, что в обоих случаях изъятые вещества предназначались для сбыта наркозависимым лицам через сеть Интернет.В настоящее время в отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела. Сотрудники полиции устанавливаются каналы приобретения незаконных веществ.