Александровская свалка окончательно исключена из территориальной схемы обращения с отходами . И завоз на нее мусора - теперь нарушение закона: это, казалось бы , долгожданное заявление Белого дома породило большое количество вопросов. Член региональной общественной палаты Григорий Белов задал их в эфире Вестей.

Александровская свалка окончательно исключена из территориальной схемы обращения с отходами . И завоз на нее мусора - теперь нарушение закона: это, казалось бы, долгожданное заявление Белого дома породило большое количество вопросов. Член региональной общественной палаты Григорий Белов задал их в эфире "Вестей".Пиррова победа, таким словом охарактеризовал сообщение администрации области об исключении Александровской свалки из региональной территориальной схемы обращения с ТКО член областной общественной платы Григорий Белов. Теперь Александровский мусор официально переправляется в соседний Петушинский район. По мнению Белова , решение губернатора вынужденное , и может привести к крайне негативным последствиям: социальная напряженность в Петушинском районе, рост тарифов для александровцев, а главный опрос : кто будет отвечать за рекультивацию? Это несколько миллионов рублей в месяц .Григорий Белов, член Общественной палаты Владимирской области:- Пока полигон в управлении арендатора , который этим всем занимается , но если район расторгает договор аренды , как того требует администрация области , тогда расходы лягут на александровский районный бюджет, что просто невозможно. Вот такая ситуация сложилась , по сути , в результате бездействия администрации области.О том , что администрация района будет отвечать за рекультивацию, следует из официального релиза Белого дома . В администрации района , мягко говоря , удивились этому решению.Анна Кузнецова, глава администрации Александровского района:- Я хочу отметить, что обязанность рекультивации не может быть возложена на местную администрацию, хотя бы потому что у нас на это нет никаких полномочий в соответсвии с 89 ФЗ. А полномочия - это основа бюджетного законодательства . И по данному конкретному объекту, я не раз уже обозначала свою позицию, что там есть правообладатель, без согласования с правообладателем вообще никаких мероприятий на этом объекте мы предпринимать не можем.И все же вариант решения проблемы существует: департамент природопользования должен еще раз переговорить с арендатором полигона , считает Григорий Белов. У предпринимателей в аренде уже есть подготовленный к завозу мусора участок. Но мусор должен быть только александровский.Екатерина Гусева, Андрей Синягин