По месту жительства фигуранта оперативники изъяли патроны, изготовленные промышленным способом.

Сотрудниками МО МВД России «Ковровский» в результате оперативно-розыскных мероприятий установлен факт незаконного хранения патронов 55-летним местным жителем.По месту жительства ковровчанина полицейские обнаружили пять патронов, изготовленных промышленным способом. Согласно заключению эксперта, боеприпасы различного калибра предназначены для стрельбы из винтовки Мосина, ручных пулеметов Калашникова, охотничьего ружья. Кроме этого, оперативники обнаружили самодельные охотничьи патроны.По словам мужчины, патроны он нашел на улице и оставил у себя на хранение.В отношении подозреваемого отделом дознания возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение боеприпасов).Санкции данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.