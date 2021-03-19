«Герои земли Владимирской». В регионе стартовал проект «Единой России» и одного из медиаизданий региона. Владимирская область по праву считается одним из центров становления Российской

«Герои земли Владимирской». В регионе стартовал проект «Единой России» и одного из медиаизданий региона. Владимирская область по праву считается одним из центров становления Российской государственности. Наша земля славна своими великими героями и, конечно же, один из самых почитаемых – князь Александр Невский. Это ему принадлежат слова «Не в силе Бог, а в правде». В этом