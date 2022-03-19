На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 319 случаев...

На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 319 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией:65 - в Ковровском районе;46 - в Муромском районе;43 - в Вязниковском районе;39 - во Владимире;37 - в Гусь-Хрустальном районе;19 - в Гороховецком районе;13 - в Александровском и Юрьево-Польском районе;10 - в Камешковском районе;9 - в Кольчугинском районе;8 - в Суздальском районе;6 - в Собинском районе;5 - в Селивановском районе;2 - в Петушинском и в Меленковском районах;1 - в городе Радужном и в Киржачском районе.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 145191 случай заболевания