На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 319 случаев...
На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 319 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией:
65 - в Ковровском районе;
46 - в Муромском районе;
43 - в Вязниковском районе;
39 - во Владимире;
37 - в Гусь-Хрустальном районе;
19 - в Гороховецком районе;
13 - в Александровском и Юрьево-Польском районе;
10 - в Камешковском районе;
9 - в Кольчугинском районе;
8 - в Суздальском районе;
6 - в Собинском районе;
5 - в Селивановском районе;
2 - в Петушинском и в Меленковском районах;
1 - в городе Радужном и в Киржачском районе.
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 145191 случай заболевания