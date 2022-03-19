Минувшей ночью в регион прибыл второй поезд, на котором приехали почти 300 человек.

Александр Авдеев проинспектировал пункт временного размещения беженцев в Собинском районе, где разместились 149 прибывших, среди которых 47 детей. В нём проживают жители Донецкой и Луганской народных республик, а также граждане Украины. Их разместили в спортивно-оздоровительном центре «Олимп».«Гости расположились в двух отремонтированных корпусах. В каждом номере - мебель, телевизоры, кондиционеры, рециркуляторы. Организовано питание, работает прачечная», - рассказали в пресс-службе губернатора о бытовых условиях, созданных для переселенцев.Глава региона вручил детям подарки – игрушки, сладости, наборы для рисования, а также пообщался с эвакуированными людьми в актовом зале центра.Первое время люди будут находиться на карантине. У них взяли ПЦР-тесты на коронавирус. В ближайшее время все смогут пройти медосмотр, поправить здоровье.«Большинство переселенцев долгое время находились в сырых и холодных подвалах, спасаясь от обстрелов и бомбёжек», - добавили в Белом доме.Беженцам оформят банковские карты и присвоят официальный статус.«Он позволит пользоваться социальными благами. Поможет устроиться на работу, получить льготы, а также оставаться на территории РФ сколько необходимо. А дальше по вашему усмотрению: получать гражданство или вернуться домой. У нас есть люди, которые живут в регионе с 2014 года», - отметил Александр Александрович.Три человека, водители и крановщик, уже изъявили желание работать.«Ещё одна медсестра и учительница после карантина сразу выйдут на работу», - сообщил глава Собинского района Александр Разов.Для детей организован транспорт, который доставит их в школы. Ребята будут учиться в селе Бабаево и посёлке Ставрово. Школьникам выдадут необходимые принадлежности.Добавим, что на сегодняшний день во Владимирской области подготовлено 25 пунктов временного размещения жителей Донбасса. Минувшей ночью в регион прибыл второй поезд, на котором