Ревакцинировались - почти 112 тысяч человек.

Во Владимирской области на 18 марта повторную вакцинацию от коронавируса прошли 111 697 жителей. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения.Как пояснила начальник отдела организации медицинской помощи облздрава Светлана Григорян, со временем уровень иммунной защиты от Covid-19 снижается, поэтому крайне важно вовремя ревакцинироваться.«Пройти процедуру можно в торговых центрах, мобильных пунктах и поликлиниках. Запись доступна на госуслугах, на портале электронной регистратуры региона и по номеру 122», - уточнила Григорян.Данные о режиме их работы доступны на официальном сайте ведомства по .В целом вакцинацию от ковида прошли более 644 тысяч человек, из которых свыше 621 тысячи завершили полный курс иммунизации.