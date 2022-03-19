Владимирская область этой ночью встретила второй спецсостав. В регион прибыли почти 300 человек....

Владимирская область этой ночью встретила второй спецсостав. В регион прибыли почти 300 человек. Это жители Мариуполя. Как встречали тех, кто вырвался по гуманитарным коридорам, расскажет Мария Платанюк.Во Владимир "рейс жизни" прибывает глубокой ночью. В спецпоезде - 289 человек. 90 из них- дети. Все - жители Мариуполя. Города, который националисты, по сути, взяли в заложники, превратив людей в живой щит, заминировав кварталы. Марина вместе с детьми сумела эвакуироваться благодаря гуманитарному коридору. Говорит: "ВСУ под прицелом автомата отбирали у людей всё". Имущество, машины.Марина Баграмян, жительница посёлка Каменск, Мариуполь: "Ад. Вы знаете, что такое ад, лучше не знать. Мы сидели в подвале 20 дней. Практически кушать было нечего. 12 числа к нам заехали ребята из ДНР, которые нам помогли 2 дня покушать, одежды дали, потому что нам не разрешали выходить из подвалов. И 15 числа благодаря им мы выехали".Это уже второй состав, который принимает Владимирская область. В первом были граждане Украины и жители народных республик Донбасса. В пути измученные люди - несколько суток. Впервые за долгое время , они, возможно, смогут заснуть.-Нас погрузили в грузовые машины и эвакуировали. У меня трое. Двое племянников, сестра.На платформе - представители всех служб. От МЧС до соцзащиты. Десятки волонтёров. Детей несут на руках, помогают выносить сумки.Ирина Данилова (движение "Волонтёры-медики"): "Нас 15 человек, как и вчера, мы встречаем и провожаем людей до автобусов".Жителей Мариуполя на перроне встречает глава Владимирской области Александр Авдеев. В регионе создано 35 пунктов временного размещения. Часть уже заполнена. Пассажиров этого рейса направят по 9 адресам. В Собинский и Ковровский районы, Гусь-Хрустальный, Киржач, Владимир.Александр Авдеев, врио губернатора Владимирской области: "Всё проходит организованно. Все службы работают. Уже с опытом. Запрос основной всё-таки на работу психологов. У людей травматический шок. И какие-то необходимы просто разъяснения, как и что, что будет. И работа с документами, потому что у многих просто нет документов".В поезде много пожилых людей. Людмила Александровна Сливка с трудом рассказывает о том, ЧТО пришлось пережить.Людмила Сливка, жительница Мариуполя: "10 минут! Успевайте, эвакуировали. У нас не было с первого числа ни света, ни газа, ни воды, ни хлеба, ни-че-го!!!"Особое внимание- оказанию медицинской помощи. На перроне- кресла и каталки, в вагонах медики ставят капельницы.Дмитрий Лызлов, заместитель губернатора Владимирской области, руководитель оперативного штаба: "Очень много инвалидов, очень много людей в измождённом состоянии. Многие более месяца не были в нормальных условиях. В подвалах".На вокзальной площади дежурят кареты скорой и реанимобили. Со всем необходимым.Андрей Гурин, врач бригады реанимации: "У нас есть реанимационные наборы, противоожоговые наборы, можем диагностировать и нарушение в сердечной деятельности".Всё, что успели взять собой, порой умещается в одной сумке или рюкзаке. Главное, что успели вывезти из Мариуполя супруги Садовник- дети. Младшему Лёве- всего 7 месяцев.Яна Садовник, жительница Мариуполя: "Когда пришли ребята из России, нас в срочном порядке эвакуировали всех. Сопроводили всех".- А до этого ВСУ и нацбаты не выпускали?- Нет.Люди будут обеспечены горячим питанием, лекарствами, вещами. По словам главы региона Александра Авдеева, поступил запрос и на поиск родственников. Многие не знают о судьбе близких. Эта работа и создание единой базы данных уже начались.Мария Платанюк, корреспондент: "Квоты на распределение людей по регионам определены постановлением Правительства. В общей сложности Владимирская область примет 1734 человека. И за этими цифрами - реальные судьбы тех, кому Россия дала кров и защиту".Мария Платанюк, Егор Герасимов "Вести-Владимир".