Как дать новую жизнь древним стилям написания слов и текстов? Как научиться их рисовать и...

Как дать новую жизнь древним стилям написания слов и текстов? Как научиться их рисовать и превращать в искусство? Расскажем о модном сегодня направлении – леттеринге. Чем он отличается от каллиграфии?Когда буква не просто символ, а целая иллюстрация. Полина Иовлева занимается леттерингом три года. И это - ее почерк. Через форму и пропорции букв девушка передает настроение. Сегодня на душе весна. Время вдохновения.-Получилось вот такое сказочное написание, которое можно использовать в иллюстрации или, например, в оформлении книги.Хотя буквы и не должны быть ровными, в каждой работе обязательна структура и логика, тогда фраза будет выглядеть интереснее.Полина Иовлева, художник-график, леттерер: «Шрифтовых написание великое множество. Грубо их можно разделить на написание с засечками, написание без засечек, имитирующее рукописное написание или по-другому скрипты».По сути, история леттеринга началась с появлением письменности. Просто со временем слово обрело свободу начертания. Стилей в леттеринге много. К примеру, объемное изображение. Такая техника одна из самых капризных. Нужно учесть не только пропорции, но и сочетание цветов, распределение теней. Словами можно выкладывать фигуры животных, предметов, а можно добавить им воздушности:- Я, пожалуй, спущу талию букв пониже.Чтобы сымитировать рукописное написание можно воспользоваться каллиграфическим инструментом. В своих работах художница часто использует древнерусскую вязь в современной интерпретации.-Это вытянутое вверх лигатурное написание, которое было в ходу в церковных книгах Древней Руси.Самые удачные свои эскизы Полина дорабатывает в графической программе. А потом подбирает фон.-Леттеринг может стать украшением любой графической композиции. Например фотографии. Причем само написание взаимодействует с объектом на фотографии.Леттеринг может быть выполнен и в традиционной технике.-Это акварель, акрил, бумага-пластика, лепка из пластилина, коллаж, квиллинг.Самое распространенное, где можно встретить леттеринг в жизни - печатная продукция. Открытки, постеры, визитки, пакеты...Полина Иовлева, художник-график, леттерер: «Леттеринг можно представить абсолютно везде. В интерьере: разнообразный текстиль, шторы, ковры, посуда, керамика, ветраж, так и в экстрерьере в виде надписи на стенах».Интересно, что период расцвета "отечественного" леттеринга пришелся на советские годы. Общесоюзный стандарт "Шрифты гартовые", которым в свое время ограничили советских дизайнеров, заставил художников-оформителей искать новые выразительные средства. В дальнейшем даже стали появляться целые каталоги шрифтов. Современный же леттеринг - это контрастные скрипты, буквы-силуэты, жирные линии, плашки. Для превращения текста в рисунки не требуется художественного образования, достаточно минимальных навыков и любви к творчеству. Юлия Шувалова "Вести Владимир"