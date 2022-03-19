Какие они мирные и добрые, и при этом очень стильные. 150 лет назад, в марте 1872 года, в России...

Какие они мирные и добрые, и при этом очень стильные. 150 лет назад, в марте 1872 года, в России были отпечатаны первые открытки. Сегодня предлагаем вам вспомнить самые трогательные и яркие образцы - из времен Советского Союза. С приятной ностальгией - Любовь Клюквина.Глядя на этих умилительных зайчиков, мишек, снеговиков сложно поверить, что жизнь их создателя, Владимира Зарубина, сказкой совсем не была. Ещё молодым он узнал, что такое война, прошел через страх расстрела, пытки и голод.Светлана Кудряшова, директор Камешковского районного историко-краеведческого музея: «Ему было 15 лет, когда шла война. Старшие братья ушли на фронт, а его угнали в плен. Он в Руре работал в плену. Естественно, когда он вернулся, ему не просто было. Он попал в Союзмультфильм. Он остался там и ста создавать такие мультфильмы: "По следам бременских музыкантов", "Жил-был пес", "Сказка о царе Салтане". 100 мультфильмов у него. Но параллельно он ещё делал и открытки».Зарубин в детстве сам коллекционировал открытки, затем начал рисовать собственные. За 30 лет в СССР его работы разошлись тиражом в полтора миллиарда экземпляров. Только вот советский худсовет принял их не сразу. Как это, в эпоху соцреализма, ежи в шапках, слоны в шарфах да вороны с бусами? - недоумевали члены комиссии.В перестройку открытки популярность потеряли, но Зарубин продолжал заниматься любимым делом. Почти бесплатно. Верил в чудо, что все наладится. Но издательство, в котором он работал, разорилось.70-летний художник умер от инфаркта.Нина Сбиткина, главный хранитель фонда Камешковского районного историко-краеведческого музея: «Вот эта вот эпоха поздравлений, открыток ушла. А мы, как бы ещё такое поколение, мы же столько тих открыток посылали, покупались пачками эти открытки. Мы их рассылали всем дальним родным, друзьям, бросали в почтовый ящик даже соседям. Может, конечно, будут выпускаться в нашем государстве ещё открытки».В Камешковском краеведческом музее бережно хранят старые открытки. Вот работы еще одного советского художника Ивана Дергилева 60-х годов. Основная тема его творчества - полевые цветы. Такие открытки были в каждой советской семье. Карточка с балалайкой, например, занесена в книгу рекордов России - выпущено 55 миллионов экземпляров.Светлана Кудряшова, директор Камешковского районного историко-краеведческого музея: «Фотохудожнику приходилось очень не просто. Букет нужно было подготовить. Он делал подсветку с разных точек. Он раскручивал объективы, вставлял туда различные прозрачные/непрозрачные материалы. Исправить было нельзя. Поэтому они работали с цветами вместе с женой. На ночь они оставляли их в холодной воде, они их подкрашивали».8-ка на этой цветочной открытке сделана вручную: сложена из бумаги. Объем создается светом. Для сравнения, открытки к международному женскому дню разных авторов 50-х. Они кажутся менее красочными, из цветов только мимоза, зато отражен политический контекст - дружба с Индией и Китаем. Советские открытки всегда пропагандировали мир, не важно рисунок это, фото или даже куклы, как у художника плаката Елизаветы Игнатович.Светлана Кудряшова, директор Камешковского районного историко-краеведческого музея: «Её отличительная черта в том, что она создавала открытки с куклами в национальных костюмах. Причем не просто настоящие куклы, а какие-то сюжеты, какие-то сценки с реквизитом. В советские годы у девочек не было такого большого количества кукол, поэтому открытки с куклами они очень любили рассматривать».Любовь к детям, традициям и своему ремеслу отражена и в работе семейной пары белорусских иллюстраторов - Ирины Искренской и Александра Плаксина. Про таких говорят: "муж и жена - одна сатана". Стили их работы почти идентичны. Критики скажут "простоваты", на самом же деле, просто выполнены в духе времени - советский минимализм и графичность. А ещё.. эти работы очень милые. Чего стоят только космонавты парящие вокруг елки? И добрые, каким и должен быть человек. В любом возрасте и не только по праздникам. Любовь Клюквина, Илья Хлудов, В-В.