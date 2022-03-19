Мастера участка канализационных сетей цеха ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева» обвиняют в нарушении...

Мастера участка канализационных сетей цеха ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева» обвиняют в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека.В сентябре прошлого года производилась укладка участка канализационной сети. На дне траншеи находился слесарь. Произошло обрушение откоса траншеи и мужчину завалило грунтом.Как сообщает пресс-служба Ковровского городского суда, мастер участка, находясь на месте проведения аварийных работ, ненадлежащим образом исполнял свои должностные обязанности. На месте работ не были соблюдены соответствующие нормативы при формировании углов откосов, отсутствии укреплений стенок траншеи.При соблюдении этх мер, можно было предотвратить трагедию.Судебное заседание назначено на 21 марта 2022 года.