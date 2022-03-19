В Суздале продолжается 27-ой российский фестиваль анимационного кино. Важнейшая часть смотра-...

В Суздале продолжается 27-ой российский фестиваль анимационного кино. Важнейшая часть смотра- творческие встречи с мэтрами отечественной мультипликации. Сегодня владимирцы общаются с легендарным Юрием Норштейном, а накануне прошла встреча с оскароносным мультипликатором Александром Петровым. Его работы известны во всем мире. Увидеть графику, живопись и анимацию мастера можно в стенах центра ИЗО. На выставке представлено более 140 работ Александра Петрова в различных техниках, в том числе уникальной - "ожившей росписи". В интервью "Вестям" мультипликатор рассказал и о своей новой картине. Мастер работает над анимационном фильмом "Князь". Он посвящен святому благоверному князю Александру Невскому. Имени, особенному для владимирской земли.- Работа идет уже третий год. Мы работаем небольшой командой художников-аниматоров. Это группа, которая работает со мной довольно давно. Фильм полнометражный. Около часа он будет длиться. Работа идёт очень трудно, могу признаться. Очень непростой материал. Даже современные технологии не очень нам помогают.