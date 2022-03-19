Перспективы развития туризма в регионе обсудили на очередном заседании профильного комитета...

Перспективы развития туризма в регионе обсудили на очередном заседании профильного комитета Законодательного собрания Владимирской области.Закрытые границы и высокий курс валют- уникальный шанс для подъёма внутреннего туризма. Спрос на путешествия внутри страны увеличится многократно. Чтобы регион оставался конкурентоспособным, необходимо развивать качество и количество предоставляемых услуг, использовать цифровые технологии.По словам парламентариев, для владимирской земли и её исторического наследия наступило "золотое время".Помощь вразвитии обещает оказать государство. Так на получение господдержки приоборудовании зон для эко- и автотуризма предприниматели уже направили болеедесяти заявок. "Наступило время посмотреть Россию", отметилиучастники заседания.