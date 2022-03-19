По состоянию на 18 марта, повторную вакцинацию прошли 111697 жителей Владимирской области. Как...

По состоянию на 18 марта, повторную вакцинацию прошли 111697 жителей Владимирской области.Как отметила начальник отдела организации медицинской помощи Департамента здравоохранения Светлана Григорян, ревакцинация необходима для поддержания надёжного уровня коллективного иммунитета, что позволяет эффективно бороться с дальнейшим распространением коронавируса.Сделать прививку по-прежнему можно в пунктах вакцинации в торговых центрах, мобильных прививочных пунктах и поликлиниках. Запись доступна на Едином портале госуслуг, на портале электронной регистратуры Владимирской области и по номеру 122.ФОТО: https://pixabay.com/ru/