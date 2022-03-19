О том, что сеть кинотеатров «Киномакс» не собирается повышать цены на билеты сообщила пресс-служба...

О том, что сеть кинотеатров «Киномакс» не собирается повышать цены на билеты сообщила пресс-служба компании.В условиях ухода голливудских фильмов, на большой экран будут выходить фестивальные и азиатские картины, российские киноленты и мировые бестселлеры в форме тематических коллекций. Скоро, например, в кинотеатрах стартует показ фильмов Брат и Брат 2.Согласно опросу посетителей кинозалов, из иностранных фильмов зрители больше всего ждут корейское кино- 40 процентов опрошенных, латиноамериканское- тридцать процентов и индийское - девятнадцать процентов.