В Октябрьский районный суд города Владимира поступило ходатайство об избрании меры пресечения...

В Октябрьский районный суд города Владимира поступило ходатайство об избрании меры пресечения Александру Безлепкину, который является заместителем главы администрации Петушинского района Владимирской области.По предварительной информации, Безлепкина обвиняют в получении взятки в крупном размере.Накануне суд приговорил чиновника к заключению под стражу на срок 2 месяца, то есть до 15 мая 2022 года включительно.ФОТО: https://pixabay.com/ru/