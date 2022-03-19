Кроме того, суд взыскал 1 600 000 рублей в пользу матери этой девочки.

Кольчугинский суд приговорил к двум годам колонии поселения мужчину, который насмерть сбил 4-летнюю девочку. Об этом сообщает пресс-служба суда.Авария произошла в августе 2020 года. В дневное время на улице Московской в Кольчугино девочка переходила дорогу в неустановленном месте. У водителя же были изношенные протекторы шин, что запрещено. Кроме того, мужчина превысил скорость. От полученных травм ребенок скончался.Суд взыскал один миллион 600 тысяч рублей в пользу мамы погибшей.