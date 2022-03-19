В начале марта в Мелехово произошла авария. 41-летний ковровчанин за рулём автомобиля «ВАЗ-21110»,...

В начале марта в Мелехово произошла авария. 41-летний ковровчанин за рулём автомобиля «ВАЗ-21110», столкнулся с автомобилем «Сузуки».Инспекторы ГИБДД предположили, что виновник аварии был пьян. Также полицейские установили, что ранее мужчина привлекался к административной ответственности за нетрезвую езду и за невыполнение законного требования о прохождении медосвидетельствования.Как сообщает пресс-служба регионального Умвд, автолюбитель от прохождения процедуры освидетельствования на состояние опьянения также отказался.Ещё один случай произошёл в середине марта. 27-летний водитель автомобиля «Лада XRAY» в районе улицы Еловой в городе Коврове, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Хендай». Госавтоинспекторы выявили у нарушителя признаки опьянения, но от медицинского освидетельствования мужчина категорически отказался. Как установили полицейские, за рулем водитель находился в нетрезвом состоянии не в первый раз.Аналогичное нарушение допустил и 24-летний житель Коврова. Будучи подвергнутым административному наказанию за управление автомобилем в состоянии опьянения, водитель вновь сел за руль отечественного авто и был остановлен инспекторами ГИБДД. Врач нарколог установил наличие алкогольного опьянения, с результатами водитель согласился.В отношении троих жителей Коврова возбуждены уголовные дела. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.