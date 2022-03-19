Накануне около 18.33 в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о...

Накануне около 18.33 в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в Мегаторге. Из крыши здания торгового центра шёл дым. Очаг возгорания находился в вентиляционной шахте. В результате пожара сгорел утеплитель на площади 10 кв. м.Сотрудники и посетители торгового центра самостоятельно покинули здание. Пострадавших нет.Дознаватели МЧС России устанавливает причину пожара. К ликвидации пожара привлекалось 14 единиц техники, 38 человек личного состава.ФОТО: ГУ МЧС России по Владимирской области