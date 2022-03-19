В Покрове наконец нашли подрядчика для строительства новой школы. Работы должны начаться уже в...

В Покрове наконец нашли подрядчика для строительства новой школы. Работы должны начаться уже в марте. Процесс проконтролирует глава региона Александр Авдеев - он побывал с рабочей поездкой в Петушинском районе. Подробности в нашем репортаже.Первая школа города Покрова. Во время перемены просто пройти по коридору здесь проблематично. В здании изначально рассчитанном на пятьсот учеников сейчас почти тысяча ребят. Школьники учатся в две смены, но все равно классы переполнены.Решить эти проблемы должна новая школа на тысячу сто мест по типовому проекту, который уже реализовали в Чебоксарах.- Школа в четыре этажа, в наличии два спортивных зала, один взрослый, один детский, большой спортивный городок, футбольное поле, другие тренажерные элементы. То есть комплекс малых форм там достаточно широкий и обширный. Поэтому школа соответствует современным требованиям.Запустить процесс, правда, удалось не сразу, из-за удорожания стройматериалов, на первые два конкурса никто не заявился. Но к третьим торгам подрядчик все же был найден. Это ковровская компания, которая занимается реконструкцией мелеховской больницы.Пустырь в районе Больничного проезда. Глава региона Александр Авдеев- на участке , где разместится здание новой школы. К двадцать пятому марта подрядчик обещает развернуть здесь строительный городок.-Сроки примерно оценивали?-Будем стараться, пока берем на себя обязательства, которые по контракту.-Первое сентября 23-его.В Покрове всего две школы и обе располагаются в северной части города. Ребятам с юга, район сейчас активно застраивается каждый день приходится как минимум дважды пересекать трассу М7.Эту проблему новая школа так же должна решить. Кроме того сам Больничный проезд в ближайшем времени должен преобразиться - по программе благоустройства городских территорий.- Буквально через месяц мы уже должны быть на стройплощадке, для того, чтобы посмотреть, как подрядчик организует строительный процесс и уже будет заметно, что строительные работы пойдут. Вообще это будет центром данного такого микрорайона, квартала, потому что рядом еще появится бульвар Дружбы народов, мы тоже подойдем комплексно к развитию этой территории.Комплексно этой весной нужно будет подойти и к содержанию местной дорожной сети. На строительной базе в черте будущей платной трассы М12 глава региона встретился с руководителями местного филиала компании Автодор и Упрдора Москва -Нижний Новгород. На М7 начинается глобальный ямочный ремонт.- До конца марта-месяца будет выполнено не менее 450 квадратных метров, которые остались. В общей сложности за март-месяц силами подрядных организаций будет выполнен объем, превышающий тысячу квадратных метров.Строители платной трассы заверили, что завезли все необходимые стройматериалы заранее и готовы в ближайший месяц, из-за перепадов температур, самый тяжелый для асфальта , приостановить передвижение тяжелой техники по региональным и муниципальным дорогам.- Мы принимаем решение, сейчас это обсуждали, с 24 числа, то есть со следующей недели закрыть дороги для проезда большегрузных машин. Если не запретить проезд, дороги придут в негодность и в случае с м12 мы стоим 219 километров по Владимирской области, а можем разрушить 600 километров.В завершении визита Александр Авдеев посетил детский реабилитационный центр Шередарь и встретился с бизнес-сообществом Петушинского района. Они обсудили новые формы господдержи предпринимателей и перспективы развития местных компаний.Никита Тарбеев, Илья Хлудов."Вести-Владимир"