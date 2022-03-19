Прокуратура Селивановского района пресекла нарушения при реализации национального проекта «Жилье и городская среда». Установлено, что в феврале 2021 года администрация муниципального

Прокуратура Селивановского района пресекла нарушения при реализации национального проекта «Жилье и городская среда». Установлено, что в феврале 2021 года администрация муниципального образования поселка Красная Горбатка и ООО «Еврострой» заключили муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству лестничного спуска к реке Колпь в надречном парке «Землянина». Срок исполнения назначили до 1 июля 2021 года. Подрядчик не