Женщина стоит на учёте в онкодиспансере. Согласно заключениям врачебных комиссий ей назначено...

Женщина стоит на учёте в онкодиспансере. Согласно заключениям врачебных комиссий ей назначено лечение препаратами, включенными в Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.Однако, женщине пришлось покупать лекарства за свой счёт, чтобы не нарушать схему лечения.Прокурор обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с департамента здравоохранения Владимирской области в пользу пациентки средств, затраченных на приобретение лекарственных препаратов, а также возложении на департамент и лечебное учреждение обязанности по ее бесплатному обеспечению лекарственными препаратами на весь период нуждаемости до момента их отмены.Департамент здравоохранения требования прокурора не признал, в отличие от суда - судья признал обоснованными доводы прокурора, удовлетворив его требования.Напомним, в регионе ситуация с лекарственным обеспечением остаётся довольно напряжённой.По словам людей, у которых возникают вопросы относительно получения препаратов, дозвониться до отдела лекарственного обеспечения облздрава практически невозможно. Вопросы остаются без ответов, а пациенты с различными заболеваниями не могут получить положенные им препараты месяцами.ФОТО: https://www.pexels.com/ru