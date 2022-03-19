В Судогодском районе местная жительница добивается получения льготных медикаментов в судебном порядке. Установлено, что гражданка Ф. имеет право на бесплатное обеспечение жизненно важным

В Судогодском районе местная жительница добивается получения льготных медикаментов в судебном порядке. Установлено, что гражданка Ф. имеет право на бесплатное обеспечение жизненно важным лекарственным препаратом за счет средств бюджета области. Однако она не получала нужные медикаменты своевременно и в необходимом количестве. Более того, она является пенсионером и инвалидом и в силу возраста и заболевания не