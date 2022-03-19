По предварительной информации, имеются пострадавшие.

В Суздале водитель внедорожника наехал на повозку с лошадью и скрылся с места ДТП. Об этом рассказали очевидцы произошедшего в пабликеНа место происшествия прибыли три кареты скорой помощи и инспекторы ГИБДД. По предварительным данным, имеются пострадавшие. Количество и характер травм пока не уточняются.Сообщается, что водитель скрылся с места аварии, бросив машину.Информация уточняется. Следите за нашими публикациями.