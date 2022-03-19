По телефону 8 (4922) 32-70-78 специалисты проконсультируют владимирцев о том, как распознать афериста и что делать, столкнувшись с фактом дистанционного хищения денег.

Во Владимирской области 24 марта с 9 до 18 часов в прокуратуре состоится «горячая линия» по борьбе с телефонным мошенничеством. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.По телефону 8 (4922) 32-70-78 специалисты проконсультируют владимирцев о том, как распознать афериста и что делать, столкнувшись с фактом дистанционного хищения денег.«Люди также смогут получить разъяснения о порядке обжалования действий сотрудников правоохранительных органов при проведении проверок и расследовании уголовных дел», - подчеркнули в надзорном органе.