А сколько души вкладывают иконописцы... В тайны создания рукотворных образов посвятит владимирский...

А сколько души вкладывают иконописцы... В тайны создания рукотворных образов посвятит владимирский живописец Василий Косауров. В Городском выставочном центре открылась его персональная выставка. Над чем работает мастер сейчас - расскажет Вера Куликова.Над образом святителя Николая Василий Косауров трудится не один месяц. По словам художника, работу приходилось откладывать не раз.Василий Косауров, художник: «Чтобы вернуться ее дописывать, ее надо обязательно протереть лаком».Так следующий слой краски будет лучше держаться, делится секретами Василий Косауров. По словам живописца то, что пришёл к иконописи, для него - закономерность.Василий Косауров, художник: «Как и все дети в атеистическое время гуляли по разрушенным храмам и так далее, видели вот эти развалины. Не знаю, я как-то всегда благоговел к этим святым образам! Находили какие-то иконы. Спасали их!»Николая Чудотворца Василий пишет для домашнего иконостаса. Облик святого, по словам художника, будто свеча. Чем выше к небу, тем светлее краски.Василий Косауров, художник: «Почему она долго пишется. Во-первых, я как бы хочу ее написать для себя. Потому что у меня еще сохранились еще даже не от бабушки, а от прабабушки сохранились иконы, которые висят на кухне в красном углу. Вот и среди них нету Николая Чудотворца! И я как бы хотел заполнить эту нишу!»А перед тем как писать иконы Василий расписывал старинные соборы. Первым стал храм Макария Желтоводского в Макарьевском женском монастыре Нижегородской области. Как начинающему вначале ему доверили роспись орнаментов.Василий Косауров, художник: «Ко мне подошел старый друг с которым мы работали в художественном училище, учились сначала в художественном училище, какое-то время работали вместе и говорит : А ты не хочешь в храме поработать?! Я говорю, а почему нет?! Для меня это всегда было интересно!»От икон Василий Косауров перешел к созданию исторических картин. Эта работа "Митрополит Дмитрий Ростовский читает проповедь пастве" создана к конкурсу "Не солгать на святого". Его во время пленэра в Свято-Яковлевской обители Ростова Великого организовал фонд "Русская Атлантида". Картина нашего земляка завоевала серебро. Жюри оценило достоверность изображения костюмов той эпохи. Их художник рисовал на основе музейных данных. Митрополит Дмитрий Ростовский- личность историческая.Василий Косауров, художник: «Там сохранились кельи, где он работал. У него даже была одна из первых церковных школ. Им был посажен сад. И в первую очередь, его самая большая работа как человека, то что он написал за свою жизнь 4 тома миней. А минеи - это житие святых».Теперь картина принадлежит Свято-Яковлевскому монастырю. Художник попросил вернуть её во Владимир на время персональной выставки. Хотел, чтобы оценили земляки. Экспозиция открылась в Городском выставочном центре. В планах Василия Косаурова- создание нового исторического полотна. Посвященного великому князю владимирскому, святому благоверному князю Александру Невскому. Вера Куликова, Семён Карпов. Вести-Владимир.