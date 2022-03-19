В рамках Всероссийской акции «Сдаём вместе. День сдачи ЕГЭ родителями» родители выпускников...

В рамках Всероссийской акции «Сдаём вместе. День сдачи ЕГЭ родителями» родители выпускников Владимирской области могут испытать на себе процедуру единого государственного экзамена. В 2022 году акция пройдёт уже в шестой раз.В ходе пробного ЕГЭ взрослых ждут все процедуры экзамена: родители регистрируются, сдают телефоны и личные вещи, проходят предэкзаменационный контроль, заполняют бланки. Они могут увидеть, как осуществляется контроль на госэкзамене, какие меры эпидемиологическойбезопасности соблюдаются в экзаменационных пунктах, как печатаются и обрабатываются экзаменационные материалы. Участники акции сами напишут экзаменационную работу, составленную из заданий, аналогичных тем, которые будут предложены участникам ЕГЭ.Акция пройдёт во всех муниципальных образованиях области. Для участия в ней родителям необходимо обратиться в управление образования по месту жительства.ФОТО: https://pixabay.com/ru/