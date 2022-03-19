Их встречал губернатор Александр Авдеев.

Во Владимирскую область прибыл поезд с 289 беженцами, среди которых 92 ребёнка. Большинство – из Мариуполя. Об этом редакции «33Live.Ru» рассказали в пресс-службе обладминистрации.На перроне железнодорожного вокзала их встречали Андрей Шохин, волонтёры, спасатели и медики.«Главное – разместить людей, накормить, дать прийти в себя, успокоить детей. Мы сделали всё, чтобы приехавшие с первых же минут почувствовали себя в безопасности», – отметил глава региона.Переселенцев привезли в пункты временного размещения во Владимире, Гороховце, Гусь-Хрустальном, Киржаче, Муроме и Собинском районе.«Самый главный запрос эвакуированных людей – трудоустройство. Во Владимирской области достаточно вакансий. Нужны рабочие руки, учителя, медики, инженеры. Кто захочет работать, поможем. Дети пойдут в детские сады и школы», – заверил губернатор.Ещё одна просьба жителей ДНР и ЛНР – помочь отыскать родственников в России и наладить связь с близкими на Родине.Напомним, что первый поезд с эвакуированными жителями Донбасса в 33-ем регионе встретили 17 марта. На нём