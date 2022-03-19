Какой он, март в таймлапс? Необычное видео о дыхании весны на реке Судогда в финала нашего...

Какой он, март в таймлапс? Необычное видео о "дыхании весны" на реке Судогда в финала нашего выпуска.Река и облака. Сдержанная гамма первого месяца весны. Как замечают в паблике "Подслушано Судогда", если наблюдать за природой в режиме ускоренной съёмки, то и весна наступит быстрее. Уже в эти выходные днём- устойчивый плюс.