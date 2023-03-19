19 марта в Суздале назвали победителей 28-ого открытого российского фестиваля анимационного...

19 марта в Суздале назвали победителей 28-ого открытого российского фестиваля анимационного кино.В Суздале этим вечером назвали победителей 28-ого открытого российского фестиваля анимационного кино. Напомним, столицей лучших российских мультфильмов Суздаль был в течение 5 дней. Главный смотр отечественной анимации традиционно прошёл при поддержке Министерства культуры.Российской федерации, а организаторами стали правительство Владимирской области и кинокомпания "Мастер-фильм". Конкурсная программа российского анимафеста была рекордной- 113 работ. Общий хронометраж- свыше 20 часов.Определяли лауреатов не только члены жюри, но и зрители. В течение всего фестиваля они могли отдать свои голоса за понравившуюся работу, определив таким образом судьбу приза зрительских симпатий. И вот результаты 28-ого открытого российского фестиваля анимационного кино.Приз "Прорыв" имени легендарного Александра Татарского- у картины "Прощайте, люди", режиссер Анна Климанова. Награду этому фильму вручил мэтр Юрий Норштейн.Приз зрительских симпатий (голосование проходило на онлайн- платформе Суздальфеста) - у фильма "Уважаемые пассажиры", режиссер Максим Поляков. Лучшим в "Открытой премьере" (эта акция в рамках фестиваля охватила 41 регион России) стала картина "День большой стирки".Лучший фильм в конкурсе коммерческой анимации- "Песенка эскимоса" (реж. Савва Голубков), лучший сериал- "Геройчики", в номинации "Полный метр" - победа у "Финника".В конкурсе авторской анимации приз за лучший студенческий фильм - у картины "В поисках мозга"( реж. Ксения Данилевская). Лучшим дебютом, по мнению жюри, стал мультфильм "На глубине" (реж. Лиза Старикова). Лучшим фильмом для детей судьи Анимафеста назвали "Диких соседей" (реж. Дарья Зимина). Лучший авторский короткометражный фильм - "Подсолнух" (реж. Наталья Чернышёва).Специальными призами российского фестиваля анимационного кино отмечены картины "Музыка летней ночи" и Без земли". Гран-при Анимафеста- у картины "Светлые души". Подведены и итоги рейтингового голосования. С большим отрывом первое место заняла картина "Уважаемые пассажиры". Его режиссер Максим Поляков станет президентом следующего 29-ого фестиваля.Главный смотр отечественной анимации завершен. Победители принимают поздравления. Однако, волшебный фонарь -laterna magica- не гаснет. Напротив, светит ещё ярче. И по словам самих аниматоров, этого света и мощного заряда точно хватит на весь творческий год.Самые яркие моменты церемонии закрытия Анимафеста, интервью с обладателями главных наград в репортаже Марии Платанюк в выпусках "Вестей" в понедельник