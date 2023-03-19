Бескорыстие ещё существует! Группа 4WD из Коврова вытаскивает застрявшие автомобили на дорогах...

Бескорыстие ещё существует! Группа 4WD из Коврова вытаскивает застрявшие автомобили на дорогах области.Если ваша машина застряла, то пишите на стене группы или в личные сообщения администраторам заявку в следующем виде:1. Точный адрес или координаты вашего местоположения.2. Марка и модель вашего автомобиля.3. Номер телефона для связи с вами.4. По возможности фото, для более ясной оценки ситуации.Совсем недавно в одном городском паблике появилась информация, что на одной из улиц нашего города застряла скорая медицинская помощь. Ей на помощь пришли ребята из клуба 4WD- сообщества любителей внедорожников.Такая же ситуация произошла на улице Малая Полянка поздним вечером субботы, 18 марта. Машина скорой помощи застряла в ледяной колее. Водитель позвонил добровольцам из сообщества 4WD.Через 20 минут автолюбители вытащили машину скорой помощи с помощью троса.В случае, если у вас произошла такая ситуация, то они готовы приехать и помочь. У парней хорошие полноприводные внедорожники. Иногда их даже диспетчеры 112 отправляют на помощь многотонным фурам."Не стесняйтесь, это бесплатно. И еще есть мы - спасатели поисково-спасательного отряда. Приедем, поможем, вытащим", - добавили ребята.Телефоны для связи:89056490343 Андрей - администратор группы вконтакте89209316420 ВалерийТакже о помощи водителям на дорогах мы рассказывали ранее: во Владимирской области в пункте обогрева на трассе М-7 помогут водителям, попавшим в сложную ситуациюФото группа вконтакте 4WD Vladimir