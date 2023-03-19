На территории Владимирской области за прошедшие сутки 19 марта 2023 года лабораторно подтверждено...

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 19 марта 2023 года лабораторно подтверждено 78 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.21 — во Владимире10 — в Муромском районе7 — в Ковровском районе4 — в Петушинском районе4 — в Кольчугинском районе5 — в Александровском районе2 — в Юрьев-Польском районе11 — в Гусь-Хрустальном районе2 — в Радужном3 — в Киржачском районе1 — в Камешковском районе1 — в Меленковском районе3 — в Вязниковском районе2 — в Суздальском районе2 — в Селивановском районеВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 182437 случаев заболевания.