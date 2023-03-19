Владимирский театр кукол удивляет премьерами и жанрами. Например, иммерсивным спектаклем. Когда вы...

Владимирский театр кукол удивляет премьерами и жанрами. Например, иммерсивным спектаклем. Когда вы - часть происходящего на сцене. Такой стала премьера "Дыши" , к 105-ой годовщине смерти владимирской художницы Ольги Розановой. Оценим с Ангелиной Свищ.- Уважаемые граждане! Предлагаем вам стать участниками вскрытия и осмотра творческой мастерской художницы Ольги Розановой. Ключ у Вас?Иммерсивный спектакль как ключ к пониманию линчости одной из самых загадочных художниц двадцатого столетия. Современники называли ее "червовой дамой", а искусствоведы - амазонкой русского авангарда. Которая хотела "дышать" и которой всегда было мало воздуха. Ольга Розанова оставила глубокий след в искусстве. Ее имя - в одном ряду с фамилиями известных авангардистов.Родилась в 1886 году, в Меленках. Спустя десять лет вместе с мамой и сестрой переехала во Владимир. В окружении белокаменных памятников Розанова провела всю свою юность. Закончив женскую Владимирскую гимназию, уехала в Москву в школу рисования Константина Юона. А известность получила в Санкт-Петербурге.Есть проза посвященная мне. С надписью: "Первой художнице Петрограда О. Розановой."Ей посвящали стихи друг Владимир Маяковский и любовник Алексей Кручёных. За годы творчества у Ольги появился собственный "розановский стиль". Ее стали замечать известные художники. Говорили, что в своем новаторстве она превзошла Малевича, с которым общалась. Ее работы "Зеленая полоса", "В кафе" и "Бульвар", "Городской пейзаж" - сильное и смелое искусство.Елена Тюрина актриса Владимирского областного театра кукол:- Ольга писала и в карандаше пейзажи и невероятной красоты и точности портреты. То есть она действительно хороший художник, настоящий художник который просто выбрал для себя авангард.О жизни Ольги Розановой сегодня известно из писем к сестре. Именно с портрета Анны Розановой, лежащей на диване, и начался художественный подъем Ольги. Гигантские ноги, миниатюрные руки, огромная шляпа с бантом. На картину смотрели с восхищением. Ольга Владимировна ходила по стезе беспредметности. Благодаря этому свет увидел коллаж и "заумные наклейки". Розанова продолжала творить, создавая картины, которые будоражили сознание. Но словно за всю жизнь так и не смогла сделать глубоких вдох. А на очередном выдохе умерла от дифтерита.Елена Тюрина актриса Владимирского областного театра кукол:- Она задохнулась это была ее кончина. У нее было заболевание когда пленочки образуются на дыхательных путях.О женщине , которая "не надышалась" - новый спектакль в областном театре кукол. "Дыши" - краткая биография художницы, рассказанная в ее мастерской.Анастасия Мелова художник- сценограф Владимирского областного театра кукол:- Мастерская осталась такой, какой ее оставила Ольга Розанов. Вот, то есть, у нас много холстов стоит не зарисованных, просто загрунтованные холсты. Это тоже прописано в письмах, потому что когда разбирали мастерскую было очень много чистых холстов. То есть она всегда была готова к работе, была готова начать писать новые картины.Для художника-сценографа Анастасии Миловой спектакль "Дыши"- первая серьезная работа. Идея родилась во время обсуждений с директором театра Марией Протасовой. От классического спектакля решили отойти , ведь и личность героини необычная. Иммерсивный спектакль - это способ посмотреть на историю под другим углом, где зритель - участник действия.Анастасия Мелова художник- сценограф Владимирского областного театра кукол:- К сожалению, у нас в городе не многие о ней знают, и наверное это здорово что мы взяли эту тему, И большее количество жителей нашего города, ну не только нашего города смогут узнать про эту выдающуюся личность. Потому что в принципе во всем мире она очень известна.Розанова будто вот-вот вернется в мастерскую. Разбросанные листовки и гравюры на стульях. Творческий беспорядок как отражение особого порядка ДУШИ. И авторского почерка.Анастасия Мелова художник- сценограф Владимирского областного театра кукол:- Одно из направлений в котором работала Ольга Розанова, это были гравюры и пылино гравюры. Это когда по линолеуму вырезалась картинка и она печатала сама, как бы копии тех или иных листов. И иногда за день она могла напечатать триста штук сама и она раскладывала их везде на стульях, на столах, на полах, на кроватях. И вот в письмах она пишет о том что, у меня все заложено гравюрами.Образ "амазонки русского авангарда" создала актриса Елена Тюрина. Девушка признается , что играть героиню сложно, ведь она была сильной личностью со "стержнем", какого не было у многих мужчин.Елена Тюрина актриса Владимирского областного театра кукол:- То что и мне близко, она все время не надышатся ей было. Она была настолько яркой и настолько быстрой и настолько живой, что ей все время не хватало. Примерно это я играю.Мастерская открыта только во время спектакля. Зрителя просят дышать глубже. После двери символически опечатывают. Чтобы сохранить атмосферу, которой дышала и не могла надышаться русская амазонка Ольга Розанова.Ангелина Свищ Александр Чунаев "Вести-Владимир"