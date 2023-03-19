Областная прокуратура усмотрела в действиях владимирских чиновников нарушения закона в сфере градостроительства. Об этом сообщают в самом ведомстве. Известно, что от Управления

Областная прокуратура усмотрела в действиях владимирских чиновников нарушения закона в сфере градостроительства. Об этом сообщают в самом ведомстве. Известно, что от Управления капитального строительства администрации областного центра застройщик получил разрешение на возведение многоквартирного жилого здания №26 на улице Сакко и Ванцетти. В проект, также, вложились 16 дольщиков, что позволило привлечь на реализацию еще 112 миллионов