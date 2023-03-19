Автокатастрофа произошла 18 марта на 119-ом км трассы «Колокша - Кльчугино - Александров - Верхние Дворики».

Водитель погиб и двое человек пострадали в лобовом ДТП в Александрвоском районе. Об этом рассказали в региональном УМВД.Автокатастрофа произошла 18 марта на 119-ом км трассы «Колокша - Кльчугино - Александров - Верхние Дворики». Владелец Mitsubishi не справился с управлением и вылетел на встречку, где врезался в Hyundai.На место аварии прибыли инспекторы ГИБДД и медики. Водитель корейской иномарки погиб на месте происшествия, а его 36-летний пассажир был госпитализирован. Другой автомобилист также попал в больницу.Проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства трагедии.