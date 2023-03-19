Размер президентских стипендий вырастет с текущих 4500 до 50 тысяч рублей в месяц.

После изменений в российской системе образования аспирантам планируют увеличить стипендии. Об этом со ссылкой на минобрнауки рассказали коллеги из РИАРазмер президентских стипендий вырастет с текущих 4500 до 50 тысяч рублей в месяц. Добавим, что сейчас максимальная сумма выплаты, на которую могут расчитывать научные кадры, обучающиеся по приоритетным направлениям (оборона и безопасность), составляет 14 тысяч рублей.Ведомство также подготовило проект об учреждении 50 студенческих и 30 аспирантских стипендий за успехи в сфере электроники в размере 50 и 75 тысяч рублей соответственно.